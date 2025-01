‘Ainda Estou Aqui’: filme usou recursos da Lei Rouanet? Entenda

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” conquistou, nesta quinta-feira (23), três indicações ao Óscar, incluindo na categoria principal, de melhor filme. Com isso, em meio ao burburinho gerado na mídia, as redes sociais inundaram-se de boatos sobre os recursos que financiaram a produção.

No entanto, de acordo com informações do Estadão, o longa brasileiro não recebeu recursos públicos do governo federal, nem verbas da Lei Rouanet, uma vez que essas não se aplicam à produção de longas-metragens de ficção.

Em nota, o Ministério da Cultura afirmou que toda a produção foi conduzida com recursos privados. Além disso, ao Estadão, a VideoFilmes, produtora majoritária do longa, informou que adotou um modelo de parceria financeira internacional, reunindo empresas como a brasileira Globoplay e as francesas Arte-Cinema e Mact Productions.

Sobre o filme

‘Ainda Estou Aqui’ estreou no Festival de Veneza 2024, onde foi ovacionado e faturou o prêmio de melhor roteiro. Ambientado no Brasil da década de 1970, o filme é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. Ele é focado na história de sua mãe, Eunice Paiva (Fernanda Torres).

Casada com um político de destaque, ela tem sua vida transformada após o exílio do marido (interpretado por Selton Mello) durante a ditadura militar. Além disso, Fernanda Montenegro também atua no filme, interpretando a versão mais velha da protagonista.