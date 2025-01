Al-Hilal x Al Akhdoud ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta sexta-feira (31), às 12h15 (horário de Brasília), Al-Hilal e Al Akhdoud se enfrentam, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. Contudo, onde assistir Al-Hilal x Al Akhdoud ao vivo?

Leia também: Voo do Neymar: atleta chega no Brasil para se apresentar ao Santos

A partida, que será realizada no Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita, contará com transmissão do canal Goat e Esporte na Band, ambos através do YouTube.

Com chegam as equipes?

Em seu último confronto, o Al-Hilal perdeu para o Al Quadisiya, por 2 a 1, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Saudita. Atualmente, o ex-time de Neymar é o líder da competição, com 43 pontos conquistados até o momento.

Já o Al Akhdoud, vem de também vem de derrota por 2 a 1, para o Al Khaleej. No momento, a equipe ocupa a 14ª colocação do Campeonato Saudita, com apenas 15 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al-Hilal: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al-Bulaihi e Renan Lodi; Al Tambakti, Ruben Neves e Milinković-Savić; Malcom, Al Dawasari e Marcos Leonardo.

Al Akhdoud: Vitor; Al Saeed, Naif Asiri, Lowe e Faraj; Al Muwallad, Pedroza e Petros; Godwin, Bassogog e Abbas.

Ficha técnica de Al-Hilal x Al Akhdoud

Data: 31 de janeiro (sexta-feira)

31 de janeiro (sexta-feira) Hora: 12h15 (horário de Brasília)

12h15 (horário de Brasília) Local: Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita

Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita Onde assistir: Canal Goat e Esporte na Band, ambos através do YouTube