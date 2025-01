Voo do Neymar: atleta chega no Brasil para se apresentar ao Santos

Está chegando a grande hora! Deu tudo certo com o voo de Neymar, e o atleta finalmente retornou ao Brasil, para assinar seu novo vínculo com o Santos. O atacante desembarcou no Aeroporto Catarina, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (31).

Leia também: Capixabão: Rio Branco e Rio Branco-VN se enfrentam neste fim de semana

O craque, que chegou acompanhado de amigos e seu pai, viaja já nas próximas horas para Santos e deve pousar no CT Rei Pelé. Logo em seguida, o atleta será apresentado para os torcedores do Alvinegro Praiano. A apresentação de Neymar contará com shows de Mano Brown, Projota, MC Binn e outros muitos outros artistas.

Contrato

Após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira (27), o atleta vem trabalhando para resolver todas as pendências, visando viajar para o Brasil. Agora, o atleta chegou, e assinará um contrato de cinco meses com o Santos, válido até dia 30 de junho de 2025.

Neymar tem o objetivo de participar do maior número possível de jogos pelo Santos e, ao lado do carinho da torcida alvinegra, voltar a boa forma física dentro de campo. O craque disputará o Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil durante sua passagem.

O clube ainda não realizou o anúncio oficial, confirmando o retorno do atleta de 32 anos, contudo, Neymar e o próprio presidente do Santos, Marcelo Teixeira, já confirmaram o retorno do craque para o Alvinegro Praiano.