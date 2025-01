Al-Raed x Al-Nassr AO VIVO: veja onde assistir o Campeonato Saudita

Nesta quinta-feira (30), às 14h (horário de Brasília), Al-Raed e Al-Nassr se enfrentam, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. Contudo, onde assistir Al-Raed x Al-Nassr ao vivo?

A partida, que será realizada no King Abdullah Sport City Stadium, em Buraydah, na Arábia Saudita, contará com transmissão do BandSports e do canal GOAT (YouTube).

Em seu último jogo, o Al-Raed perdeu para o Al-Okhdood, por 2 a 0, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Saudita. No momento, o Al-Raed vive uma situação delicada na competição, ocupando a 15ª colocação, com 14 pontos conquistados.

Já o Al-Nassr, vem de vitória sobre o Al Fateh, por 3 a 1, também em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Saudita. Atualmente, o time de Cristiano Ronaldo ocupa a 4ª colocação da competição, com 35 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Al Raed: Sanyoor; Hosawy, Rajeh, Gonzalez e Al Jayzani; Bouzok, Normann, Abeid e Al Doseri; Al Jamaan e Sayoud.

Al Nassr: Bento; Boushal, Alwajami, Simakan e Al Ghanam; Abdullah Alkhaibar, Brozovic, Mané, Otávio e Ângelo; Cristiano Ronaldo.

Ficha técnica de Al-Raed x Al-Nassr

Data: 30 de janeiro (quinta-feira)

30 de janeiro (quinta-feira) Hora: 14h (horário de Brasília)

14h (horário de Brasília) Local: King Abdullah Sport City Stadium, em Buraydah, na Arábia Saudita

King Abdullah Sport City Stadium, em Buraydah, na Arábia Saudita Onde assistir: BandSports e canal GOAT (YouTube)