Em jogo sem muitas emoções, Vasco vence o Maricá em São Januário

Nesta quarta-feira (29), Vasco e Maricá se enfrentaram, em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca 2025, com o cruzmaltino levando a melhor, vencendo o jogo por 1 a 0.

Leia também: Vídeo: mascote do Vasco ganha recepção calorosa em chegada ao ES

Antes da partida, Vasco e Maricá eram as duas únicas equipes ainda invictas na competição estadual. Porém, com a vitória do cruzmaltino, em São Januário, o Gigante da Colina se torna o único time que ainda está 100% no Campeonato Carioca.

Agora, o Vasco ocupa a vice-liderança do Carioca, com 12 pontos conquistados. Até o fechamento desta matéria, o Volta Redonda, que vai vencendo a Portuguesa-RJ por 1 a 0, é o líder da competição, com os mesmos 12 pontos do Vasco da Gama.

Como foi o jogo?

Com um primeiro tempo sem muitas emoções, o Maricá tentou chegar até a grande área do Vasco, com Bruninho, camisa 11 da equipe, que começou o confronto muito bem, atacando o lado direito da defesa do Vasco.

Payet, principal jogador do Vasco na partida, não começou o jogo muito bem, pois ficou cruzando bolas na área, de uma forma totalmente desorganizada.

O segundo tempo também começou morno, com uma chance clara perdida pelo Maricá aos oito minutos. Contudo, Payet voltou com fome, e se tornou a principal arma do Vasco, buscando gol a todo momento e chegando a perder uma ótima chance de gol, aos 17 minutos.

Aos 24 minutos do segundo tempo, o cruzmaltino abre o placar, com um golaço do lateral-direito Paulo Henrique, que limpou os zagueiros, puxou para dentro e acertou o canto direito do goleiro.

Após o gol, o jogo ficou ainda mais lento, com o Vasco mantendo a posse de bola. O maricá chegou a pressionar a defesa do cruzmaltino após os 40 minutos, contudo, não chegou ao gol.