Alegre celebra 134 anos de história e transformação

O município de Alegre, no Caparaó, comemorou nesta segunda-feira (7), seus 134 anos de emancipação política e administrativa com uma cerimônia na Praça 6 de Janeiro. O evento, que reuniu autoridades, moradores e representantes da comunidade, foi marcado por momentos de emoção, reflexão e renovação do compromisso com o futuro da nossa cidade.

A celebração começou às 8 horas, com o tradicional hasteamento das bandeiras do Brasil, Espírito Santo e do município de Alegre. As bandeiras foram erguidas pelo prefeito Nirrô Emerick, pela vice-prefeita Kaydman Jordem e pelo presidente da Câmara Municipal, Willian Bestete, ao som do hino nacional e do hino de Alegre.

Durante a cerimônia, o resgate da história e da memória do município foi evidenciado em um relato emocionante apresentado por Rosangela Junger, representando o saudoso Ary Fiorezi de Oliveira, com dados detalhados e elaborados por Zélia Cassa de Oliveira. Momentos marcantes da trajetória de Alegre foram destacados, reforçando o orgulho de nossas raízes e tradições.

Resgate ético

“Enfatizamos o compromisso da gestão com o resgate ético, cultural e histórico da cidade, destacando os avanços nos níveis de transparência e governança, pilares fundamentais para construir um Alegre melhor para todos”, disse Nirrô.

O presidente da Câmara Municipal, reforçou a importância do momento, lembrando que o aniversário da cidade é uma oportunidade para unir esforços em prol do desenvolvimento coletivo e da preservação das tradições que fazem de Alegre um lugar único.

A cerimônia, que celebrou o passado, o presente e o futuro de Alegre, é um marco de união e renovação de propósitos no município.