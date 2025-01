Alfredo Chaves promove diálogo com comunidades rurais e associações

A Prefeitura de Alfredo Chaves, por meio da Secretaria de Agricultura, promoverá uma série de reuniões nas comunidades rurais durante os meses de janeiro e fevereiro. O objetivo é ouvir as demandas dos moradores e apresentar um plano de trabalho da secretaria para os próximos meses.

O cronograma contempla 22 encontros, abrangendo 62 comunidades e associações, com a primeira reunião marcada para segunda-feira (20), na comunidade de Quarto Território, às 19h.

Segundo o secretário de Agricultura, Felipe Lovatti, os encontros serão uma oportunidade para esclarecer os procedimentos de solicitação de máquinas para atender produtores rurais e associações, além de apresentar ações e projetos voltados ao setor agrícola e à captação de recursos.

O prefeito Hugo Luiz destaca que a iniciativa busca organizar a Secretaria de Agricultura e fortalecer o apoio aos produtores rurais, garantindo que as políticas públicas atendam às reais necessidades do campo.

De acordo com Lovatti, a participação da comunidade é fundamental para que a gestão possa trabalhar de forma eficiente e alinhada às demandas locais.

Os demais encontros serão divulgados na próxima semana.

Reunião em Quarto Território

Dia: 20/01 – segunda-feira

Horário: 19h

Local: Salão comunitário

