Anchieta: Jongo de São Mateus celebra São Benedito 

Os tambores do Jongo vão tocar para encerrar o ciclo natalino de celebrações em honra a São Benedito, neste sábado (25), a partir das 19 horas, em São Mateus, comunidade do interior de Anchieta.

Será o ritual que o Grupo de Jongo Tambores de São Mateus chama de “Densificada do Mastro de São Benedito.

O ciclo natalino do Jongo de São Mateus se iniciou no dia 16 de novembro, com a derrubada do mastro. Em seguida, a festa de São Benedito foi realizada no dia 26 de dezembro, com a fincada do mastro.

O jongo de São Mateus, em Anchieta, no Espírito Santo, é uma manifestação cultural afro-brasileira que foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do município em 2017.