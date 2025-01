Anchieta reforça ações contra a Dengue, Oropouche, Zika e Chikungunya

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta está intensificando suas ações no combate a doenças como Dengue, Oropouche e outras endemias, com um conjunto de medidas preventivas e de orientação à população.

O objetivo é reduzir a incidência dessas doenças e evitar surtos durante o período de maior risco, como o verão, quando o clima mais quente favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, além do mosquito Culex, transmissor do vírus Oropouche.

A intensificação das atividades envolve uma série de estratégias, que incluem mutirões de limpeza, fortalecimento das visitas domiciliares para orientações, inspeção e eliminação de focos do mosquito, além de campanhas educativas. Profissionais de saúde têm se dedicado a orientar a população sobre a importância da eliminação de criadouros do mosquito, como recipientes com água parada, que são os principais locais de reprodução.

Além das ações de conscientização, também está sendo realizada uma fiscalização mais rigorosa em áreas de maior risco. A colaboração da comunidade é fundamental para o sucesso dessas iniciativas, que envolvem a identificação e o descarte correto de materiais que possam acumular água.

Número de casos em Anchieta

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Vigilância em Saúde, neste ano, foram três casos confirmados de dengue e outros 81 estão em investigação. Já da Febre Oropouche são 30 casos confirmados.

Diferenças entre os sintomas:

Dengue: Dor de cabeça, dor nas Articulações, febre alta, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas, tontura, náuseas e vômitos, perda de peso, fraqueza, sangramento no nariz e na gengiva.

Dor de cabeça, dor nas Articulações, febre alta, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas, tontura, náuseas e vômitos, perda de peso, fraqueza, sangramento no nariz e na gengiva. Chikungunya: Dor de cabeça, dor nas articulações, febre alta, dor muscular e manchas vermelhas

Dor de cabeça, dor nas articulações, febre alta, dor muscular e manchas vermelhas Zika Vírus: Dor de cabeça, dor nas articulações, febre baixa, dor muscular, dor nas costas, lesões com pontos brancos e vermelhos na pele, olhos vermelhos.

Ao sentir os sintomas listados acima, procure o Pronto Atendimento ou a sua Unidade de Saúde. Não se automedique.