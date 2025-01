Anuário de Mudanças Climáticas: Casagrande participa de lançamento

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, nesta quinta-feira (30), do lançamento do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, que aconteceu em Brasília (DF). O documento, desenvolvido pelo Centro Brasil no Clima (CBC) em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (iCS), traz uma análise abrangente sobre as políticas climáticas nos estados, reunindo dados e indicadores fundamentais para subsidiar o avanço da agenda climática no Brasil.

“O lançamento do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas representa um passo significativo para o Brasil na busca de soluções eficazes para os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Esse evento de apresentação do documento foi uma oportunidade para unir esforços entre diferentes esferas da sociedade em prol de um futuro mais sustentável e resiliente”, afirmou Casagrande, que também preside o Consórcio Brasil Verde.

