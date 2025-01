Anuário do Agro Capixaba mostra a força do ES no mundo

A sexta edição do Anuário do Agronegócio Capixaba está no ar. A publicação traz um compilado de dados sobre as principais culturas do Espírito Santo, como café, pimenta-do-reino, mamão e gengibre. O anuário oferece detalhes sobre produção, exportação, e o desempenho econômico dessas culturas.

