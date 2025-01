Vídeo | Após temporal, trânsito na ES-185 fica interrompido em Divino

Veículos que trafegam pela rodovia ES 185, no trecho entre Divino de São Lourenço e o município de Guaçuí, ficaram “ilhados” no final da tarde desta terça-feira (7).

A forte chuva que caiu na região do Caparaó provocou pontos de alagamentos em diversas localidades da rodovia que interliga os municípios.

Leia Também: Vídeo | Forte temporal alaga casas e ruas em Castelo

Motoristas que trafegavam pela via registraram o momento em que a enxurrada de lama descia da pastagem e invadia o asfalto, assustando quem desejava seguir o trajeto.

O Estado do Espírito Santo está em alerta para fortes temporais até as 10 horas desta quarta-feira (8).

Veja o vídeo:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui