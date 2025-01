Vídeo | Forte temporal alaga casas e ruas em Castelo

Logo após o prefeito de Castelo, João Paulo Nali, alertar a população castelense sobre os riscos de forte chuva e possíveis alagamentos na cidade, um forte temporal caiu no município na tarde desta terça-feira (7), alagando ruas e invadindo residências.

Em vídeos enviados por internautas, é possível ver ruas e avenidas tomadas pela água da chuva, invadindo casas e comércios.

O Estado do Espírito Santo segue em alerta para perigo potencial até as 10 horas desta quarta-feira (8). Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

