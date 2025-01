Após cinco derrotas seguidas, Sampaoli deixa o comando do Rennes

Nesta quinta-feira (30), Jorge Sampaoli deixou o comando do Rennes, da França, após uma sequência de cinco derrotas. O clube francês está brigando contra o rebaixamento da Ligue 1 e já foi eliminado da Copa da França.

No total, o técnico argentino esteve no comando do Rennes em apenas dez partidas, somando três vitórias e sete derrotas. Sampaoli chegou ao clube em 11 de novembro, ficando no comando da equipe por dois meses e meio.

O Rennes foi o primeiro time que o técnico argentino assumiu após sua saída conturbada do comando do Flamengo, em 2023, ano em que o clube carioca passou em branco, não conquistando nenhum título.

Jorge Sampaoli assumiu o clube francês na 14ª colocação da Ligue 1 e deixou o time no 16° lugar, além da eliminação precoce na Copa da França, ainda na segunda fase da competição. O Rennes terá que disputar um mata-mata, para escapar do rebaixamento.

Sobretudo, a situação nos bastidores também parecia não vir muito bem. No último sábado (25), após derrota do Rennes para o Mônaco, por 3 a 2, o meio Seko Fofana discordou de Jorge Sampaoli em declaração: “Há uma enorme frustração. Sabemos que devemos fazer melhor. Precisamos encontrar soluções rapidamente, pois estamos em uma situação crítica. É verdade que, se eu fosse o técnico, há certas escolhas que eu faria que seriam diferentes. Mas o treinador tem suas ideias e também está fazendo o que pode com os jogadores que tem”, ressaltou Fofana.