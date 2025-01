Após confusão, homem é baleado em cidade do Caparaó

Na noite desta segunda-feira (13), por volta das 20h, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma de fogo, em São Francisco, Ibitirama.

Os policiais logo localizaram o veículo suspeito, um Palio. Assim, foi dada voz de parada, e os policiais realizaram a abordagem. Os militares encontraram por baixo dos pedais uma garrucha da marca Rossi, calibre .22, em pleno funcionamento, e uma caixa contendo 46 munições de calibre .22. Já no interior do veículo, foram encontradas seis cápsulas, também de calibre .22.

O condutor do veículo, um homem de 34 anos, informou que após uma discussão, que teria acontecido no mesmo dia mais cedo, comprou o armamento, para atentar contra a vida de “Mulinha” e outro homem, de 21 anos.

O suspeito informou que efetuou dez disparos em direção aos indivíduos, um deles, chegando a atingir de raspão o braço esquerdo e a clavícula esquerda de um dos homens.

A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária de Alegre, para as devidas providências.

