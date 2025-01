Homem destrói veículo de vítima com facão em Ibitirama

Nesta segunda-feira (13), por volta das 14h40, uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi acionada, para atender uma ocorrência sobre um homem, que teve seu carro danificado por outro indivíduo, em São Francisco, Ibitirama.

Entrando em contato com a vítima, o mesmo relatou que teve seu veículo Pálio danificado por um homem conhecido como “Mulinha”, que teria utilizado um facão para quebrar todos os vidros e danificar a lataria do automóvel. O autor também teria feito ameaças de morte para vítima, contudo, o solicitante não soube informar o motivo das agressões.

Segundo a PM, um indivíduo conhecido como “Socrinha” foi localizado defendendo “Mulinha”, e na ocasião, desacatou os policiais, incitando a população para ficar contra os militares.

Assim, os policiais tiveram que fazer o uso da força para tentar conduzir o indivíduo, que mesmo assim continuou resistindo. Neste momento, os policiais viram o autor dos danos ao veículo saindo da casa de “Socrinha”, pulando pelos fundos e correndo.

Como a abordagem policial foi impedida pela resistência de “Socrinha”, a guarnição se deslocou até o posto de atendimento de Ibitirama, onde todos os envolvidos foram atendidos e passaram por avaliação médica.

O indivíduo conhecido como “Socrinha” foi conduzido para o DPJ de Alegre, no compartimento de segurança da viatura, sendo algemado, para garantir a integridade física de todos os envolvidos.

