Após transplante, Euclério recebe visita de Casagrande e Ferraço

O governador Renato Casagrande (PSB), juntamente com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), visitaram o prefeito reeleito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), no hospital, após ele passar por um transplante de rim na última sexta-feira (10).

Por meio de suas redes sociais, Casagrande desejou uma boa recuperação para o prefeito de Cariacica e estimou que possam continuar trabalhando juntos pelo progresso da cidade que compõe a Grande Vitória.

“Alegria imensa visitar o prefeito Euclério Sampaio e acompanhar sua recuperação após o transplante de rim. Sua força e determinação são inspiradoras! Desejo uma pronta recuperação para que possamos continuar trabalhando com dedicação para melhorar a qualidade de vida da população de Cariacica”, ressaltou o governador.

Futuro político

Mesmo internado, Euclério que está licenciado, frisou que a visita não ficou apenas no âmbito de sua recuperação. Assuntos referentes ao cenário político de Cariacica e do Estado também foram discutidos.

“Recebendo as visitas do governador Renato Casagrande e do vice Ricardo Ferraço. Aproveitamos para conversar sobre Cariacica e o Espírito Santo. Agradecendo a Deus pelas vitórias, conquistas e pela vida!”, disse Euclério.