Vídeo | “Temos compromisso com o Sul do ES”, afirma governador

Em visita ao município de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (14), o governador Renato Casagrande (PSB) ponderou o compromisso do governo do Estado com o desenvolvimento econômico da região Sul do Espírito Santo.

Ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico e vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB), Casagrande discursou para uma multidão que aguardava esperançosos os investimentos para a reforma e ampliação do Aeroporto de Cachoeiro.

“Nosso desejo efetivo é que a gente possa continuar com o trabalho que a gente está fazendo hoje em todo o Estado do Espírito Santo. É bom que a gente reafirme o compromisso com Theodorico Ferraço e com o Cachoeiro de Itapemirim, compromisso com o Sul do Estado do Espírito Santo”, destacou.

Futuro da região Sul

Casagrande ainda disse que o futuro da Região Sul é outro diante dos investimentos já aplicados pelo governo do Estado.

“É bom que eu e o Ricardo possamos estar aqui juntos com os nossos parceiros assumindo esses compromissos, porque nós sabemos que o Sul do Estado depende de um grande investimento, de um investimento em logística forte, em infraestrutura boa, para a gente poder ajudar a desenvolver a região Sul do Estado. O futuro dessa região já é outro. É outro pelo nível de investimento que a gente tem. Investimento como esse aqui, de quase R$ 77 milhões, que nós estamos fazendo na reforma e ampliação do aeroporto.

Renato Casagrande também destacou os investimentos nos municípios do Litoral Sul, no Grande ABC e no Caparaó capixaba.

Veja o vídeo:

Imagens: AQUINOTICIAS.COM