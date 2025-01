Armas de fogo e pássaros silvestres são apreendidos em cidade do ES

Nesta segunda-feira (6), a equipe do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (COTAMA) realizou a apreensão de armas de fogo, munições e pássaros silvestres, na localidade de Rio Lamego, em Santa Maria de Jetibá.

No total foram apreendidas três espingardas, calibres 28, 32 e 36, 14 munições e dois pássaros silvestres. Um pessoa foi detida e encaminhada junto com os materiais apreendidos para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz, para as providências cabíveis.