Assistência Social retoma atividades para crianças e adolescentes

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Alfredo Chaves reinicia as atividades para crianças e adolescentes atendidos pelo serviço a partir do dia 20 de janeiro.

A matrícula para novos usuários é realizada no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), para o público com cadastro único. Os interessados devem procurar o setor.

E de 20 a 23 de janeiro acontece o recadastramento para o atendimento ao público de idosos – acima de 60 anos, no Tororoma, no Centro da cidade, no horário das 8h às 11 e das 13h às 16h. O recadastramento serve para atualização dos dados, o que é muito importante para a continuidade do serviço.

Conforme a secretária de Assistência Social, Alvineia Dona, em Alfredo Chaves são ofertados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atividades para Crianças de 04 a 10 anos, Projovem para Adolescentes de 11 até os 17 anos e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 18 a 59 anos e ainda o grupo de Pessoas Idosas, acima de 60 anos.

O que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos?

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a faixa etária dos usuários.

É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.

Unidade de oferta

O serviço pode ser ofertado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Núcleo de Assistência Continuada a Criança e ao Adolescente ou nos Centro de Convivência. No município de Alfredo chaves o serviço é denominado SCFV funciona em sede própria alugada devido à grande demanda de usuários.

Público Atendido

Podem participar crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade ou sem acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único.

Objetivo

O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.

Quais são as Ações/Atividades desenvolvidas pelo SCFV?

Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou intergeracionais:

Crianças até 6 anos

Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

Adolescentes de 15 a 17 anos

Jovens de 18 a 29 anos

Adultos de 30 a 59 anos

Pessoas Idosas