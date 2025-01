Assustador! Forte chuva muda a paisagem em Divino de São Lourenço

Fortes chuvas voltam a atingir o município de Divino de São Loureço, no Caparaó, na tarde desta quinta-feira (9).

Imagens de internautas do portal AQUINOTICIAS.COM mostram um grande volume de chuva no distrito de Limo Verde, interior de Divino.

Nas imagens, é possível ver córregos e pastagens tomadas pela enxurrada que mudou a paisagem da região.

O Espírito Santo segue em alerta para fortes chuvas até a manhã desta sexta-feira (10). Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 193.

Veja o vídeo:

