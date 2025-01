Deslizamento de barreira atinge casas e fere moradores em Muniz Freire

Duas casas foram atingidas por uma barreira que caiu durante as fortes chuvas na madrugada desta quinta-feira (9), no município de Muniz Freire, no Caparaó capixaba.

Segundo informações de moradores locais, em uma das residências atingidas moravam o casal Nilza e Pedro Zinim, que acordaram com o estrondo do impacto da barreira invadindo a casa.

O casal foi regatado por populares e encaminhados para o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Muniz Freire com escoriações pelo corpo.

Já na outra casa, também tomada pela lama da barreira que desceu de um desfiladeiro, residiam o filho do casal, Danilo Ribeiro e sua esposa, e seus dois filhos menores de idade. Ambos foram socorridos e passam bem.

Seis desabrigados

Além das duas casas, um curral foi destruído com a queda da barreira, que também impactou uma barragem que veio a se romper, atingindo as estradas da localidade, dificultando o acesso ao local.

Ainda na manhã desta quinta, parentes e amigos dos moradores afetados estavam no local ajudando a resgatar pertences das vítimas.

Segundo a Defesa Civil do Município, choveu nas últimas 24 horas em Muniz Freire, cerca de 58 mm, afetando diversas estradas vicinais e a rodovia ES-379, que liga Muniz Freire aos municípios de Iúna e Castelo. Além disso, também teve o registro de alagamento e quedas de barreiras na rodovia ES-181, que liga a sede de Muniz Freire a Alegre.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Diversas ocorrências

Equipes da Secretaria de Obras de Muniz Freire já atuam nas localidades afetadas, buscando desobstruir as vias interditadas por quedas de barreiras e reconstruindo acessos destruídos pela força da enxurrada. No distrito de Itaici, a água do rio Braço Norte chegou a invadir parte das ruas laterais do distrito, mas não houve registro de casas alagadas. A cabeceira de uma ponte na localidade de Meia-Quarta foi arrancada com a força da correnteza, bloqueando a passagem de pedestres e veículos. Ao todo, seis pessoas estão desabrigadas no município.

O Muniz Freire segue em alerta, nas próximas horas a previsão é de mais chuvas volumosas para a região.

Veja o Vídeo: