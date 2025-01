Atenção! Cratera faz rodovia ficar parcialmente interditada em Iúna

Nesta sexta-feira (10), uma parte da rodovia ES-185, em Iúna, no Caparaó, acabou cedendo, deixando uma cratera na pista, que fica próxima ao “Lar dos Velhinhos”.

Segundo Manoel Gomes, secretário da Defesa Civil de Iúna, um dia antes do ocorrido, na última quinta-feira (9), o trânsito na rodovia já estava parcialmente interditado. Sobretudo, o buraco está do lado de quem vem do munícipio de Iúna em direção a BR-262 e a pista continua parcialmente interditada.

Em vídeo, o secretário relatou que equipes do DER-ES e Prefeitura de Iúna já estão trabalhando, e também, que a equipe da Rodocon está prestando assistência e preparando o local.

No momento, a via continuará funcionando apenas de um lado e inicialmente não há um prazo para a rodovia estar totalmente normalizada. Porém, a Defesa Civil vai preparar um novo acesso, que deve passar pelo Córrego Bonsucesso, saindo após o “Lar dos Velhinhos”. Segundo o secretário, ainda neste sábado (11), uma engenheira estaria no local, para averiguar o que precisa ser feito.