Música e esporte agitam fim de semana em Anchieta; veja a programação

A música e o esporte começam a tomar conta do fim de semana em Anchieta. Neste sábado (11) às 8h, o esporte figurou na Praia dos Namorados, em Iriri, com a travessia de natação. Confira a programação esportiva e cultural até domingo (12).

A 4ª Travessia de Natação em Águas Abertas de Iriri tem categorias masculina e feminina e dois percursos com distâncias diferentes: com três quilômetros (Km) e com 1,5 Km.

Agora, na noite deste sábado (11), os shows começam às 21 horas, com apresentações simultâneas no Centro de Anchieta e na praia de Ubu. Já no domingo (12), é a vez da Praia do Coqueiro balançar no fim de tarde a partir das 16h. Confira as atrações de sábado e domingo aqui.

Na próxima semana, exatamente na terça-feira (14), começa a Copa de Beach Soccer, na arena da Praia Central, em Anchieta.

Confira a programação do fim de semana:

11 de janeiro (sábado)

Centro de Anchieta

21h – Banda Capricho

23h – Taiana França

Ubu

21h – New place Band

23h – Banda Tomaê

12 de janeiro (domingo)

Praia do coqueiro

16h – Léo Zanol e Banda