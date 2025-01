Atílio Vivácqua: indivíduo é preso após dar golpe de faca em homem

Na noite desta quarta-feira (29), por volta das 21h50, policiais militares se deslocaram até Santa Teresa, na zona rural de Atílio Vivácqua, por conta de uma possível tentativa de homicídio.

Chegando ao local, o solicitante informou aos policiais que estava acontecendo uma discussão próximo a sua residência, envolvendo sua filha. Assim, o homem saiu de sua casa para averiguar a situação.

Quando chegou ao local, onde sua filha mora, o homem foi atacado por um indivíduo, que portava uma faca (arma branca), porém, seu sobrinho tentou impedir e acabou sendo esfaqueado. O sobrinho foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece sob cuidados médicos.

De acordo com a PM, após o ocorrido, foi esclarecido que a mulher teve um caso com o agressor e, segundo informações, o indivíduo vinha ameaçando retirá-la de casa a força. A mulher é casada com outro homem, que também estaria recebendo ameaças, uma vez que o suspeito já teria ido até o local armado, tentar agredir o mesmo.

Diante dos fatos, foi confeccionado um Boletim Unificado (BU), com o relato das parte envolvidas no local. Contudo, durante a confecção do BU, as guarnições de Cachoeiro de Itapemirim localizaram e efetuaram a prisão do autor da facada.

O indivíduo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).