Quatro pessoas são presas em operação da Polícia Civil no Sul do ES

Quatro pessoas foram presas durante uma ação da Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul, realizada na tarde da última quarta-feira (29)

A operação foi realizada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), CIAT Sul e 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, e foi coordenada delegado Rafael Amaral, e teve o objetivo de cumprir mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Dos quatro presos, um era foragido da Justiça por homicídio qualificado, dois investigados por descumprimento de medidas protetivas e um suspeito foi flagrado cometendo estelionato em uma agência do INSS.

A ação teve início no bairro Amarelo, em Cachoeiro, com a prisão de A.L.F.S, de 33 anos. Ele tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela 3ª Vara Criminal de Serra, e era procurado por envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido em 2021 no município de Serra.

De acordo com informações da Polícia Civil, a localização do suspeito foi possível após informações compartilhadas pelo delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra.

Descumprimento de medida protetiva

Na sequência, os policiais civis deram cumprimento a dois mandados de prisão contra E.B.M., de 57 anos, capturado em sua residência no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim. Ele possuía dois mandados de prisão pelo crime de descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A da Lei Maria da Penha), expedidos pela 2ª Vara da Infância e Juventude e pelo Plantão Judiciário de Cachoeiro de Itapemirim.

Durante a operação, os policiais foram informados sobre um suspeito que estaria utilizando documentos falsos para praticar crime de estelionato dentro de uma agência do INSS, no centro de Cachoeiro de Itapemirim. No local, os agentes flagraram P.C.O.S., de 63 anos, portando identidade falsa e tentando obter benefício previdenciário indevido. Ele foi conduzido à sede da Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

A última prisão ocorreu na zona rural de Rio Novo do Sul. S.M.A., de 53 anos, tinha um mandado de prisão expedido pela Vara Única de Rio Novo do Sul, em razão do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto na Lei Maria da Penha.

Todos os detidos foram apresentados à autoridade policial competente e posteriormente encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Para o delegado Rafael Amaral, “a Polícia Civil do Espírito Santo reafirma seu compromisso com a segurança pública, demonstrando que o trabalho integrado entre as unidades policiais é fundamental para o combate à criminalidade”, ressalta.

“A população pode contribuir realizando denúncias anônimas através do Disque-Denúncia 181. A identidade do denunciante será preservada e as informações contribuem significativamente para o trabalho investigativo da polícia”, completa.