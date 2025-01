Atriz pornô cai da varanda do hotel enquanto filmava com dois homens

A atriz pornô Anna Beatriz Pereira Alves morreu depois de cair da varanda de um hotel no Brasil. Antes da tragédia, ela havia convidado dois homens para participar de um trio gravado. Agora, a polícia investiga se foi um acidente ou se há algo suspeito por trás da queda.

Polícia tenta entender o que aconteceu

Testemunhas contaram que, pouco antes da queda, Anna Beatriz Pereira Alves estava no quarto com dois homens. O barulho da queda assustou hóspedes e funcionários, que correram para ver o que tinha acontecido. Quando a polícia chegou, encontrou a atriz já sem vida.

Trio gravado pode ser peça-chave na investigação

De acordo com informações preliminares, Anna Beatriz Pereira Alves chamou os dois homens para um trio que seria filmado. Agora, a polícia quer saber se a queda foi um acidente ou se houve algum tipo de agressão. Os dois homens foram prestar depoimento.

Câmeras e celular da atriz serão analisados

As autoridades já recolheram imagens das câmeras de segurança do hotel para tentar entender o que aconteceu antes da tragédia. Além disso, as autoridades vão analisar o celular da atriz em busca de mensagens ou vídeos que possam esclarecer os fatos.

Equipes de resgate chegaram rápido, mas não havia mais o que fazer

Logo depois da queda, o Corpo de Bombeiros e o Samu foram chamados. No entanto, quando os socorristas chegaram, Anna Beatriz Pereira Alves já estava sem sinais vitais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames mais detalhados.

Depoimentos contraditórios levantam suspeitas

Os dois homens que estavam com a atriz deram versões diferentes sobre o que aconteceu. Um disse que ela se desequilibrou sozinha, enquanto o outro mencionou uma discussão antes da queda. Essas contradições levantaram ainda mais dúvidas para os investigadores.

Perícia busca sinais de violência

Peritos forenses analisam o local para identificar possíveis sinais de luta ou qualquer outra evidência que ajude a esclarecer o caso. A polícia também aguarda os laudos do IML para saber se havia alguma substância no organismo da atriz.

Família e fãs pedem justiça

A morte de Anna Beatriz Pereira Alves chocou familiares, amigos e fãs. Nas redes sociais, muitas pessoas pedem uma investigação detalhada para descobrir o que realmente aconteceu naquela noite.

Atriz era conhecida na indústria adulta

Com uma carreira consolidada na indústria de filmes adultos, Anna Beatriz Pereira Alves tinha milhares de seguidores nas redes sociais. Seus vídeos eram populares, e ela havia se tornado um nome conhecido no segmento.

Polícia segue investigando o caso

O caso ainda está em investigação, e novas informações devem surgir nos próximos dias. A polícia segue ouvindo testemunhas e analisando as provas para determinar se a morte de Anna Beatriz Pereira Alves foi acidental ou se há um crime envolvido.