Avião e helicóptero colidem e caem nos Estados Unidos; vários morrem

Na noite desta quarta-feira (29), um avião da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA colidiram no ar e caíram no rio Potomac, em Washington. O acidente aconteceu perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, a poucos minutos do pouso do avião. Até agora, as equipes de resgate encontraram 18 corpos, e as buscas continuam.

Veja o vídeo no Earth Cam | Kennedy Center Cam

Acidente aconteceu a poucos minutos do pouso

O avião, que transportava 64 pessoas, havia decolado de Wichita, Kansas, com destino a Washington. Enquanto se preparava para pousar, colidiu com um helicóptero militar que fazia um treinamento de rotina na região. A queda aconteceu a apenas 6 km do centro de Washington, em uma área de tráfego aéreo intenso.

Testemunhas relatam explosão antes da queda

Segundo relatos, uma explosão no ar ocorreu logo após a colisão, fazendo com que as aeronaves caíssem rapidamente no rio. Moradores da região e passageiros que aguardavam voos no aeroporto disseram ter visto uma grande bola de fogo antes da queda.

Equipes de resgate enfrentam dificuldades

Desde o momento do acidente, bombeiros e mergulhadores trabalham no rio Potomac para resgatar vítimas. No entanto, a forte correnteza e o mau tempo dificultam os trabalhos. Até agora, 18 corpos foram encontrados, mas ainda não há informações sobre possíveis sobreviventes.

Aeroporto suspende pousos e decolagens

Após a tragédia, o Aeroporto Nacional Ronald Reagan suspendeu temporariamente todas as operações. Passageiros foram aconselhados a verificar a situação de seus voos antes de irem ao terminal, já que atrasos e cancelamentos devem ocorrer nas próximas horas.

Autoridades investigam as causas

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) já iniciaram as investigações. As autoridades querem entender o que causou a colisão e se houve alguma falha nos protocolos de segurança.

Lista de passageiros ainda não foi divulgada

A American Airlines e o Exército dos EUA ainda não divulgaram a identidade das vítimas. Enquanto isso, familiares das pessoas a bordo aguardam informações nos centros de apoio montados no aeroporto.

Região já foi palco de outro acidente aéreo

Essa não é a primeira vez que um avião caiu nos Estados Unidos nessa área. Em 1982, um voo da Air Florida caiu no rio Potomac depois de colidir com uma ponte, matando 78 pessoas.

Investigação deve apresentar relatório inicial em breve

Nos próximos dias, os investigadores devem divulgar um relatório preliminar sobre o acidente. Enquanto isso, as buscas no rio continuam e as autoridades avaliam possíveis mudanças nas regras de tráfego aéreo para evitar novas tragédias.