Barack Obama separou de Michelle? Veja os detalhes

Barack Obama e Michelle Obama ficaram entre os assuntos mais pesquisados do Google Trends, nesta segunda-feira (20), após uma jornalista norte-americana ter divulgado um suposto affair do ex-presidente com a atriz Jennifer Aniston, ex-esposa do ator Brad Pitt.

As especulações ganharam ainda mais força com a ausência da ex-primeira-dama na posse do presidente Donald Trump. Obama compareceu sozinho ao evento.

De acordo com a jornalista Jessica Reed Kraus, a informação da suposta separação de Barack Obama e Michelle Obama, chegou por meio de uma mensagem privada. O texto ainda aponta que um antigo empresário os conectaram.