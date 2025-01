Barcelona x Atalanta ao vivo: onde assistir e escalações

Nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), Barcelona e Atalanta se enfrentam, em confronto válido pela 8ª rodada da nova Champions League. Contudo, onde assistir Barcelona x Atalanta ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha, contará com transmissão exclusiva do TNT Sports.

O Barcelona chega para o confronto após duas vitórias seguidas. Uma contra o Benfica, em um triunfo histórico de virada, por 5 a 4, pela 7ª rodada da Champions League e outra vitória contra o Valencia, de goleada, por 7 a 1. No momento, os Culés ocupam a 2ª colocação da classificação geral da Champions, com 18 pontos conquistados.

Já o Atalanta, também vem de vitória, contra o Como, por 2 a 1, em confronto válido pela 22ª rodada da Série A Italiana. Atualmente, o time italiano ocupa a 7ª colocação da classificação geral da hampions League, com 18 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Barcelona (Hansi Flick): Szczesny; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; Casadó, Pedri e Gavi; Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Atalanta (Gian Piero Gasperini): Carnesecchi; Djimsiti, Hien e Kolosinac; Bellanova, Éderson, de Roon e Ruggeri; Pasalic, Samardzic e De Ketelaere.

Ficha técnica:

Data: 29 de janeiro (quarta-feira)

29 de janeiro (quarta-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha

Onde assistir Barcelona x Atalanta

TNT Sports