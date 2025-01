Barrado pela Justiça, Bolsonaro assiste pela TV à posse de Trump

Impedido pela Justiça de comparecer à posse de Donald Trump, nesta segunda-feira (20), como 47º presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assistiu pela TV, no Brasil, ao lado de apoiadores, à cerimônia.

Entre os que estavam acompanhando a solenidade, estavam o deputado federal pelo Espírito Santo, Evair de Melo; e os deputados Rodolfo Nogueira (PL) e Coronel Meira (PL), além do ex-ministro de Minas e Energia do Brasil, Adolfo Sachsida.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, viajou para os Estados Unidos no final de semana para acompanhar de perto a posse do líder eleito Norte Americano.

Trump foi empossado após o juramento no Capitólio, a sede do Congresso americano. Antes, ele havia se encontrado com Joe Biden, que, em cerimônia na rotunda do Capitólio, passou o comando da Casa Branca ao republicano.