Barragens no Caparaó: veja como estão os níveis dos reservatórios

Devido à grande precipitação pluviométrica no município de Alegre, e na região do Caparaó nas últimas horas, causando diversos transtornos, entre eles alagamentos de ruas, avenidas e rodovias, além de casas e comércios que ficaram tomadas pela água da chuva, moradores ribeirinhos dos rios da região, estão apreensivos com o possível risco de inundação devido às barragens que operam no município de Alegre.

Em comunicado, a PCH Francisco Gros informou que está operando normalmente e não há qualquer risco de acidente na barragem.

Leia Também: VÍDEO | Avenida Beira Rio é interditada após alagamento em Cachoeiro

A usina opera no modelo fio d’água. Isso significa que a usina foi projetada para não acumular água das chuvas em seus reservatórios. Ou seja, toda água que chega deve sair, ou pela casa de força, através das unidades geradoras de energia, ou pelos vertedouros, quando as vazões superam os limites de geração.

A empresa ainda destaca que a barragem é rigorosamente monitorada por meio de inspeções visuais, manutenções periódicas, instrumentos de controle, estações hidrometeorológicas e câmeras de vídeo. Além disso, todos os procedimentos de segurança estão implantados e em pleno funcionamento.

Em caso de situação de emergência com a barragem, a PCH Francisco Gros utiliza sistema de alarme para manter a população avisada. Durante o período das chuvas, as Defesas Civis são as responsáveis por contatar as comunidades e oferecer todo o suporte necessário à população, caso necessário.