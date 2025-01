VÍDEO | Avenida Beira Rio é interditada após alagamento em Cachoeiro

Na tarde desta quinta-feira (9), fortes chuvas atingiram o munícipio de Cachoeiro de Itapemirim, causando transtornos e alagamentos em diversos pontos da cidade.

A Avenida Beira Rio, uma das principais vias de acesso do munícipio, não escapou dos alagamentos e foi interditada por volta das 19h desta quinta (9).

No vídeo abaixo, é relatado a situação da via já totalmente interditada, sem veículos transitando e com muita água na avenida. Confira o vídeo:

Vídeo: Redes sociais