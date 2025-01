‘BBB 25’ terá ‘robô fofoqueiro’, que revelará conversas dos brothers

O Big Brother Brasil 25 promete surpreender o público e os confinados com uma inovação tecnológica: o ‘Seu Fifi’, um robô que captará conversas dos participantes e as revelará no decorrer do jogo. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa realizada com a presença do apresentador Tadeu Schmidt e da direção do programa.

“Vou convidar o maior fofoqueiro do nosso grupo para contar uma fofoca para vocês, uma novidade”, brincou Tadeu ao apresentar o ‘Seu Fifi’.

De acordo com o apresentador, o robô, apelidado de ‘RoBBB’, irá circular pela casa com a missão de ouvir as interações entre os brothers. “O Seu Fifi vai estar trabalhando pela casa, vai estar limpando um vidro de algum lugar da casa e ouvindo as conversas dos participantes. Eles nem imaginam o que estará acontecendo, mas o RoBBB está capturando essas conversas”, explicou.

A dinâmica envolve ainda a participação ativa do público. Cabe aos telespectadores decidir quais conversas capturadas pelo robô serão reveladas para os próprios confinados.

“Em determinado momento, o público vai decidir que conversas que o Seu Fifi vai revelar para os participantes da casa. Eles podem estar conversando horrores sobre seus adversários e de repente ele pode contar esses horrores para os adversários”, detalhou Tadeu Schmidt.

O reality show estreia nesta segunda-feira, 13, com duplas formadas por amigos, familiares e casais, divididos entre Camarote e Pipoca.

Estadão Conteudo