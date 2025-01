Beach soccer: última rodada agita Anchieta nesta segunda (27)

Nesta segunda-feira (27), às 18h30, começa mais uma rodada da Copa David da Silva de Beach Soccer 2025, que promete agitar outra vez o município de Anchieta.

Chegando em sua reta final, a competição começou no dia 14 de janeiro, e agora, entra em sua última rodada classificatória. Os confrontos estão sendo realizados na arena esportiva, montada na Praia Central.

4ª Rodada (partidas atrasadas)

