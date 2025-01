Latrocínio: idoso é encontrado morto dentro de casa em Mimoso do Sul

Um idoso, de 63 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa, neste domingo (26), no município de Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar (PMES), o fato ocorreu na rua Dorvalino Severino, na rua lateral da Igreja Assembleia de Deus, no Pratinha.

No local, o filho da vítima relatou que o vizinho do seu pai, informou que, há dois dias que não tinha contato com ele e, por esse motivo, nesta data prosseguiu à casa dele para ver se estava tudo bem. Porém, quando chegou ao local verificou que a porta principal estava fechada por dentro e a porta lateral estava trancada por fora com corrente e cadeado.

Ele ainda descreveu que ao olhar pela janela viu um corpo no chão. Diante do fato, quebrou a janela e adentrou a residência. Quando chegou próximo, percebeu que a pessoa caída ao solo era o seu pai.

A PM explicou, por meio de nota, que o corpo do idoso estava ao lado da cama, com sinais de violência, corte na área do pescoço e com uma corda de chaveiro de moto na mesma área. A vítima já estava roxa, com o nariz e boca sangrando e com muito sangue seco ao redor.

A suspeita é de que ocorreu um latrocínio, roubo seguido de morte, uma vez que identificou-se o roubo de uma televisão, cor preta, 42, marca Samsung, e uma antena de tv, marca OI.

Após os fatos, a equipe da Polícia Científica foi ao local e realizou a perícia. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim-ES.