Bets autorizadas: veja a lista dos sites que podem operar no Brasil

Nesta terça-feira (31), a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União (DOU) portarias que autorizam o funcionamento de 66 sites de apostas no Brasil. A medida faz parte do processo de regulamentação das apostas esportivas e jogos de azar no país, garantindo maior transparência e segurança para os apostadores.

Entre as autorizações, algumas marcas receberam permissão definitiva, enquanto outras foram autorizadas temporariamente, dependendo do cumprimento de requisitos adicionais estabelecidos pela legislação brasileira.

Bets autorizadas definitivamente

Confira as marcas que já possuem autorização definitiva para operar no Brasil:

Pinnacle

Matchbook

Verdinha

Bolsa de Aposta

Fulltbet

BetBra

Seguro Bet

King Panda

SportyBet

LanceBEt

Alfa.bet

ArenaPlus

Betmgm

MGM

galera.bet

KTO

Betnacional

Mr. Jack Bet

Rei do Pitaco

Pitaco

Fazobetai

Oleybet

Betpark

BetBoom

7Games

Betão

R7

Superbet

Magicjackpot

Super

Bets autorizadas temporariamente

As marcas listadas abaixo receberam autorizações temporárias e devem atender a critérios adicionais para a regularização definitiva:

BETANO

SPORTINGBET e BETBOO

CAESARS

BETSSON

F12.BET

LUVA.BET

BRASILBET

ESTRELABET

REALS

UX

NETPIX

BETFAIR

NOVIBET

9F,6R

BET.APP

IJOGO

FOGO777

P9

BET365

APOSTA GANHA

BRAZINO777

4PLAY

PAGOL

SEUBET

H2 BET

VBET

VIVARO

CASA DE APOSTAS

BET SUL

JOGO ONLINE

BETFAST

FAZ1BET

TIVOBET

SUPREMABET

MAXIMABET

XPBET

BETESPORTE

LANCE DE SORTE

BETSPEED

BRAVO

TRADICIONAL

APOSTATUDO

SORTE ONLINE

LOTTOLAND

APOSTOU

B1 BET

BRBET

BET GORILLAS

BET BUFFALOS

BET FALCONS

BATEU BET

HANZBET

BETWARRIOR

SORTENABET

BETOU

BETFUSION

BANDBET

AFUN

AI

6Z

BLAZE

JONBET

BET7K

CASSINOPIX

BET VERA

BAÚ BINGO

TELE SENA BET

BET DO MILHÃO

CBET

UPBETBR

BET4

APOSTA1

APOSTAMAX

GINGABET

QGBET

VIVASORTE

BACANAPLAY

PLAYUZU

BETCOPA

BRASIL DA SORTE

FYBET

MULTIBET

RICOBET

BRXBET

STAKE

BETCAIXA

MEGABET

XBET CAIXA

MERIDIANBET

VERSUSBET

VS – VERSUS

ESPORTE365

BET DAORA

GOLBET

LÍDERBET

GERALBET

B2XBET

BULLSBET

JOGÃO

BET.BET

DONALDBET

RIVALO

HILDARGO

HILDARGO GAMING

Impactos no mercado de apostas

A regulamentação das bets autorizadas é um marco importante no mercado de apostas esportivas no Brasil. Ela permite maior controle sobre as operações, aumenta a arrecadação tributária e protege os direitos dos consumidores.

Além disso, as empresas autorizadas poderão oferecer serviços em conformidade com a legislação, garantindo práticas mais éticas e competitivas.

Para os apostadores, essa regulamentação é um avanço na segurança e confiabilidade das plataformas disponíveis, permitindo a escolha entre dezenas de opções aprovadas oficialmente.

Fique atento às atualizações e confira sempre a lista de bets autorizadas para fazer suas apostas de forma segura!