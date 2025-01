Bombeiros iniciam resgate de moradores em Mimoso do Sul

A chuva volumosa que caiu na região Sul do Espírito Santo voltou a castigar o município de Mimoso do Sul, no início da noite desta terça-feira (7).

Após anos, o sino da Igreja Matriz voltou a ser tocado em sinal de alerta aos moradores ribeirinhos e aos que residem próximo a encostas.

Com diversas ruas e casas já alagadas, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil municipal realizam o resgate de pessoas e animais que se encontram isoladas devido aos alagamentos na cidade.

Segundo relatos de moradores, pontes foram arrancadas, estradas foram completamente destruídas pela força da correnteza de córregos e rios que transbordaram.