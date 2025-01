Botafogo e Madureira se enfrentam no Klebão pelo Carioca

O Espírito Santo sediará mais um jogo do Campeonato Carioca. Dessa vez, Botafogo e Madureira se enfrentam no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, no domingo (9), às 16h. A partida será válida pela 9ª rodada da competição.

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) a organização da partida e a venda de ingressos ficarão a cargo da empresa responsável pelo aluguel do estádio. As demais informações serão passadas, posteriormente.

A última passagem do Botafogo, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, pelo Klebão foi em junho de 2024, na vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

O Fogão está, atualmente, na 5ª colocação do Carioca, com nove pontos. Já o Madureira é o 10º colocado, com seis pontos.

Supercopa

Neste domingo (2), o Botafogo disputa o título da Supercopa do Brasil contra o arquirrival Flamengo, às 16h, em Belém (PA).

Outros jogos do Carioca no Kléber Andrade

A partida entre Botafogo e Madureira será a terceira do Campeonato Carioca disputada no Kleber Andrade em 2025.

No último domingo (26), o Fluminense, também contra o Madureira, ficou no empate por 0 a 0, pela 5ª rodada. Já neste sábado (1º), pela 7ª rodada, o Vasco vai encarar o Volta Redonda, às 16h30.

Manutenção

O Estádio Estadual Kleber Andrade, como acontece em todas as temporadas, também tem sediado partidas do Campeonato Capixaba.

Para garantir os bons níveis de performance e qualidade, o gramado do Klebão passou por período de cerca de um mês de manutenção, entre dezembro de 2024 e janeiro deste ano, com o intuito de receber de forma adequada a sequência de jogos.

Fonte: Governo do ES