Botafogo x Fluminense ao vivo: onde assistir e escalações

Na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), Botafogo e Fluminense se enfrentam, em confronto válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca 2025. Porém, onde assistir Botafogo x Fluminense ao vivo?

Este grande clássico, que será realizado no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, contará com transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Em seu último confronto na competição estadual, o Botafogo venceu o Bangu, por 2 a 0. No momento, o alvinegro ocupa a 6ª colocação do Carioca, com 6 pontos conquistados.

Já o Fluminense, vem de empate sem gols contra o Madureira, em partida realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Atualmente, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a 8ª colocação da competição, com os mesmos 6 pontos do Botafogo.

Prováveis escalações

Botafogo (Carlos Leiria): John; Vitinho, Lucas Halter, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan (Patrick de Paula); Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins.

Fluminense (Mano Menezes): Fábio, Samuel, Ignácio (Thiago Silva), Thiago Santos e Fuentes; Bernal (Isaque), Martinelli e Hércules; Serna (Arias), Keno e Cano.

Ficha técnica

Data: 29 de janeiro (quarta-feira)

29 de janeiro (quarta-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir Botafogo x Fluminense ao vivo

Premiere (pay-per-view)