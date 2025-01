Shows, sorteio de camisas e ingressos marcam chegada do Vasco no ES

O Vasco da Gama está chegando ao Espírito Santo! No próximo sábado (1°), às 16h30, Vasco e Volta redonda se enfrentam, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca 2025.

Além deste grande confronto, que vai agitar o Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, uma série de eventos especiais prometem movimentar as cidades de Vila Velha, Vitória e Cariacica. Entre esses eventos estão: chegada exclusiva do Almirante, mascote oficial do cruzmaltino; presença do ídolo Carlos Germano; sorteio de ingressos, produtos e muito mais.

Ingressos

O torcedor vascaíno, que deseja comparecer neste grande jogo, pode comprar o ingresso de forma on-line, através do site Bilheteria Digital. Clique aqui para garantir seu ingresso!

Outra forma de comprar o ingresso, será nos eventos especiais do Vasco da Gama, que estão espalhados pela Grande Vitória. Todos os eventos vão contar com venda de ingressos.

Confira o cronograma:

Dia 28 de janeiro (terça-feira)

23h – Chegada do Almirante no Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles, em Vitória

Dia 29 de janeiro (quarta-feira)

10h às 22h – Vasco Experience (mascote, sorteio de ingressos, produtos e camisas), no Shopping de Vila Velha

Dia 30 de janeiro (quinta-feira)

10h às 22h – Vasco Experience (mascote, sorteio de ingressos, produtos e camisas) e sessão de autógrafos com Carlos Germano (19h), no Shopping de Vila Velha

Dia 31 de janeiro (sexta-feira)

10h às 22h – Vasco Experience (sorteio de ingressos, produtos e camisas), no Shopping de Vila Velha

16h às 17h – Chegada do time, no Sheraton Hotels & Resorts e sorteio de ingressos, produtos e camisas

19h às 00h – Evento Sócio Gigante Brahma, no Embrazado (Rua Joaquim Lírio), Carlos Germano, mascote Almirante, show com Luiza Andrade, barreira capixaba, Dj Bero Costa, Dj Lukão e 1h de chopp Brahma liberado

Dia 1° de fevereiro (sábado)

10 às 14h – Vasco Experience (sorteio de ingressos, produtos e camisas), no Shopping de Vila Velha