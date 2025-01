BR 101: cratera interdita trecho da rodovia

As intensas chuvas que atingem o litoral de Santa Catarina provocaram a abertura de uma cratera no quilômetro 181 da BR-101, no município de Biguaçu, na Grande Florianópolis. O incidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17), obrigando a interdição total da rodovia no trecho afetado. Segundo a concessionária responsável, não há previsão para a reabertura da via, e equipes seguem trabalhando na limpeza e recuperação do local.

Alterações no Trânsito: Rotas e Desvios

Para minimizar os impactos no trânsito, foram estabelecidos desvios em ambos os sentidos da BR-101. No sentido Porto Alegre, o tráfego foi redirecionado pelo quilômetro 176, enquanto no sentido Curitiba, o desvio ocorre no quilômetro 218. Motoristas que precisam trafegar pela região devem estar atentos às mudanças e considerar o Contorno de Florianópolis como uma rota alternativa para evitar congestionamentos.

Implicações no Transporte e Mobilidade

A interdição total da BR-101, uma das principais vias de ligação do sul do país, gerou impactos significativos na mobilidade regional, principalmente no escoamento de produtos e no deslocamento de moradores e turistas. A situação é agravada pela continuidade das chuvas, que podem atrasar ainda mais os reparos e aumentar os riscos de deslizamentos em áreas próximas.

Recomendações para Motoristas

Autoridades recomendam que motoristas redobrem a atenção ao circular pela região, respeitando os desvios e limites de velocidade impostos. Além disso, é importante acompanhar atualizações em tempo real sobre a situação da BR-101 por meio de canais oficiais e aplicativos de trânsito.

Previsão e Perspectivas de Recuperação

A retomada do tráfego normal na BR-101 depende da melhora das condições climáticas e do progresso das obras de reparação. Enquanto isso, os motoristas devem planejar suas viagens com antecedência para evitar atrasos e transtornos causados pela interdição no quilômetro 181.