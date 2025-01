Brejetuba: revoltado com as condições das estradas, morador grava vídeo

Um morador da zona rural de Brejetuba, na região das Montanhas capixabas, perdeu a paciência e usou as redes sociais para desabafar diante das péssimas condições das estradas rurais do município.

Em um vídeo, que circula nas redes sociais, é possível ver um carro dentro de uma valeta aberta pela força da enxurrada causada pelas chuvas dos últimos dias. Além disso, o homem, que não foi identificado, registra outras valetas e muita lama que dificulta o tráfego de pessoas e veículos.

Visivelmente alterado, o homem esbraveja xingamentos a outro homem que ele chama de Daniel.

“Daniel, eu pedi a você um favor para passar uma máquina lá naquele D*** de buraco. Na hora de pedir voto, vocês ficam iguais a um D*** atrás da gente. Para enfiar o dinheiro tudo no C***. Para gastar o dinheiro todo, só comprar Hilux nova e pronta. Esse D*** de buraco não tem como passar. Se ficar um D*** doente, o C*** vai morrer. Vocês comem o dinheiro e não têm coragem nem de responder ao áudio. Olha que D***, não tem como passar, que estrada dos infernos. Um monte de máquina da prefeitura, será que você não tem consciência? A gente precisa da estrada limpa. A gente vota no C*** é para ele fazer alguma coisa”, disse o morador revoltado.

Segundo apurado, o homem citado como Daniel no vídeo é filho do prefeito reeleito de Brejetuba, Levi da Mercedinha (PDT), que preferiu não se manifestar diante dos xingamentos proferidos a ele.

“Tem que cair mesmo”, diz prefeito

Já o chefe do Executivo municipal informou que a região é composta por muita serra, montanhas e estrada de “chão”.

“Agora tem que cair mesmo, é muito buraco, tem que ficar com os carros em casa. Brejetuba é serra, montanha e estrada de chão pura. Está chovendo noite e dia, graças a Deus não está entrando água dentro das casas. Deixa o povo falar, tem problema não”, pontou o prefeito.

Imagens: Reprodução | Redes Sociais