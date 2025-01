Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo

O confronto entre Brighton e Arsenal, válido pela Premier League, acontece neste sábado (4), às 14h30 (horário de Brasília), no Falmer Stadium. A partida será transmitida ao vivo no Disney+ Premium, garantindo que os torcedores acompanhem cada detalhe desse emocionante duelo.

Arsenal em Busca da Liderança

Embalado por três vitórias consecutivas, o Arsenal chega ao seu segundo compromisso em 2025 buscando manter a pressão sobre o líder Liverpool. A equipe, que tem apresentado um futebol consistente, espera somar mais três pontos para continuar na disputa pelo topo da tabela. Mesmo jogando fora de casa, os Gunners entram em campo confiantes e determinados a superar o Brighton.

Brighton Quer Surpreender

Por outro lado, o Brighton quer usar o fator casa para dificultar a vida do Arsenal. A equipe tem mostrado resiliência na competição e busca melhorar sua posição na tabela. O apoio da torcida no Falmer Stadium pode ser um diferencial para os donos da casa, que entram em campo com a missão de frear o embalo do adversário.

Onde Assistir Arsenal ao Vivo

Se você está se perguntando onde assistir Arsenal neste sábado, a resposta é o Disney+ Premium. O serviço de streaming será o responsável por transmitir Brighton x Arsenal ao vivo, oferecendo uma cobertura completa do jogo. Com acesso fácil e em alta qualidade, os fãs de futebol não perderão nenhum lance.

Detalhes da Partida

Confira as principais informações sobre Brighton x Arsenal:

Partida : Brighton x Arsenal

: Brighton x Arsenal Competição : Premier League

: Premier League Data : 04/01/2025

: 04/01/2025 Horário : 14h30 (horário de Brasília)

: 14h30 (horário de Brasília) Local : Falmer Stadium, Brighton

: Falmer Stadium, Brighton Transmissão: Disney+ Premium

A partida promete ser um duelo intenso entre duas equipes com objetivos distintos na Premier League. Não perca a chance de acompanhar ao vivo!