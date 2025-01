Búfalos policiais? PM utiliza estratégia inusitada de combate ao crime

A Polícia Militar do Pará adotou uma estratégia inovadora para reforçar a segurança na Ilha de Marajó: o uso de búfalos em patrulhas. Esses animais, resistentes e bem adaptados ao ambiente local, facilitam o deslocamento dos policiais em áreas alagadas e de difícil acesso, onde viaturas e motocicletas enfrentam limitações.

Essa abordagem tem sido essencial no combate a crimes como o roubo de gado, especialmente durante os períodos de cheia, quando muitas regiões da ilha ficam isoladas. Além disso, com os búfalos, os policiais conseguem cobrir grandes extensões de terra e alcançar locais onde outros meios de transporte não chegam. Isso garante uma presença policial mais eficaz e amplia a proteção às comunidades rurais.

Além da eficiência operacional, a iniciativa também se tornou um símbolo da cultura local e uma atração turística. A patrulha montada em búfalos desperta a curiosidade de moradores e visitantes, aproximando a população da corporação. Nesse sentido, essa interação fortalece a confiança na Polícia Militar e reforça o papel do búfalo como um ícone da identidade marajoara.

A parceria entre policiais e búfalos já dura mais de 30 anos e segue como um exemplo de adaptação às particularidades da região. Com isso, a Polícia Militar do Pará demonstra sua capacidade de inovar para garantir a segurança e a integração com a comunidade.