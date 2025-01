Cachoeiro: 9° Batalhão realiza solenidade em agradecimento a 2024

Nesta segunda-feira (6), o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, o tenente-coronel Palaoro, comandou uma solenidade no auditório do 9º Batalhão, localizado na rua Sisypho Sardenberg, bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas em bairro de Muqui

A solenidade contou com uma reflexão sobre o ano de 2024, onde muitos pontos positivos foram alcançados, como o sucesso nas ações policiais e redução nos índices criminais. Agradecimentos aos comandantes, oficiais e praças pelo empenho nas ações.

Além das homenagens, agradecimentos e canções militares entoadas, um café da manhã também foi oferecido para os policiais presentes, visando comemorar este grande dia.