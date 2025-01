Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas em bairro de Muqui

Na noite desta segunda-feira (6), por volta das 19h10, uma equipe da Força Tática da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar recebeu informações de populares, sobre um intenso tráfico de drogas no bairro Boa Esperança, em Muqui, próximo ao ginásio de esportes.

Diante das informações, os militares realizaram patrulhamento no bairro, onde encontraram um indivíduo realizando a venda de entorpecentes. Durante a abordagem, foram encontrados os seguintes materiais com o suspeito: um revólver calibre .38, seis munições calibre .38 intactas, 165 papelotes de cocaína (385 gramas), duas porções médias de cocaína (40 gramas), duas porções grande de pasta base de cocaína (300 gramas), um celular Samsung, uma balança de precisão, R$ 127,00 em espécie, material para embalar as drogas e um documento de identificação.

Assim, o homem foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com todos os materiais apreendidos.