Cachoeiro anuncia convocação do cadastro reserva do concurso público

Na noite desta quinta-feira (30), o prefeito em exercício de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa, anunciou com entusiasmo a convocação do cadastro de reserva de aprovados no último concurso público. A medida foi fruto de um trabalho de contingência de gastos públicos e um planejamento detalhado que envolveu diversas secretarias municipais.

O prefeito em exercício destacou que, para chegar a esse momento, houve um intenso esforço conjunto para garantir que os aprovados pudessem ser chamados de maneira legal e viável. A ação foi possível após a análise e revisão minuciosa dos aspectos jurídicos e contábeis. “Essa é uma boa notícia para o povo de Cachoeiro e para todos aqueles que participaram do concurso e estavam ansiosos pela convocação”, afirmou Júnior Corrêa.

O anúncio da convocação seguiu a orientação do prefeito Theodorico Ferraço, que, devido a um tratamento ocular, se encontra licenciado, mas fez questão de transmitir o cargo com a recomendação de que o cadastro de reserva fosse chamado para atender as necessidades da Prefeitura.

Na tarde desta quinta-feira, Júnior Corrêa, acompanhado de representantes das secretarias de Administração, Educação, e do Instituto de Previdência dos Servidores de Cachoeiro (IPACI), se reuniu para alinhar os detalhes da convocação. A convocação será realizada nesta sexta-feira (31), com publicação no Diário Oficial, e 833 aprovados deverão comparecer à Secretaria Municipal de Administração para apresentar a documentação necessária para ingressar nos diversos setores da Prefeitura.

“Essa convocação representa um passo importante para nossa gestão e para o desenvolvimento de Cachoeiro. Contamos com a dedicação de todos que ingressarão na administração pública para fortalecer os serviços prestados à população”, completou o prefeito em exercício, reforçando a continuidade do compromisso de sua gestão em fazer Cachoeiro crescer e prosperar.

A convocação de todos os aprovados é um reflexo do esforço coletivo para otimizar os recursos e garantir que a população seja atendida com mais eficiência e qualidade nos serviços municipais.