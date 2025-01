Cachoeiro: armas de fogo são apreendidas em baile funk

Na madrugada deste domingo (19), policiais militares receberam informações sobre um baile funk, que estava ocorrendo no bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim.

Assim, os militares se deslocaram até o local, onde segundo a informação recebida, indivíduos estariam portando armas de fogo e fazendo uso de drogas em via pública.

Chegando ao local, alguns suspeitos fugiram, quando perceberam a presença dos policiais militares, pulando muros de casas vizinhas e barrancos. Duas pessoas, que estavam portando armas de fogo fora abordadas e conduzidos durante a operação.

