Cachoeiro: Beira Rio será fechada no domingo (19); saiba o motivo

A avenida Beira Rio será fechada das 6h30 às 10h30, para a realização do projeto “Avenida de Lazer”, promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

A via será destinada a diversas atividades recreativas para a população, como caminhadas, bicicross, ginásticas e outras opções de lazer.

Alterações no trânsito com a Beira Rio fechada

Devida à programação, os motoristas devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas. Com a Beira Rio fechada, os ônibus da cidade seguirão a rota de contingência utilizada em casos de enchentes, passando pelas avenidas Monte Castelo, Linha Vermelha, Aquidaban, Ilha da Luz, Samuel Levi e Beira Rio.

A Guarda Civil Municipal (GCM) ficará responsável pela interdição da via e realizará a liberação do tráfego após o término do evento, por volta das 10h30.

O evento tem como objetivo promover qualidade de vida e bem-estar para a população.

Dicas para os motoristas

Planeje seu trajeto com antecedência.

Use as rotas alternativas recomendadas.

Respeite a sinalização e as orientações da Guarda Civil Municipal.